Bănel Nicoliţă, amintiri de neuitat la FCSB: ,,Cea mai mare bucurie a fost să dau gol cu Rapid”

Bănel Nicoliţă a trecut peste momentele grele de care a avut parte în ultima vreme şi a rememorat cea mai frumoasă perioadă a carierei sale de fotbalist, când a jucat pentru formaţia patronată de Gigi Becali.

Fotbalistul care se ocupă acum de echipa locală de la Făurei nu poate uita perioada în care a jucat cu FCSB în Cupa UEFA, contra celor de la Rapid. Sportivul spune că a simţit cea mai mare bucurie în momentul în care a înscris contra giuleştenilor. În campionat, fotbalistul mărturiseşte că fanii celor de la Gloria Bistriţa erau foarte agresivi.

,,La Steaua am trăit cea mai frumoasă perioadă. Am avut și momente frumoase și mai puțin frumoase, titluri. Am câștigat primul campionat cu Steaua în 2004-2005 și ne întorceam de la meci. Când ne-am întors de la Vaslui, ne-am oprit la Buzău, unde ne așteptau o grămadă de suporteri. Ne-am urcat pe scenă și când se ne ducem acolo, unul dintre jucători a căzut de pe scări. Și am râs cu toții și a fost foarte haios.

Cea mai mare bucurie a fost să dau gol cu Rapid, cu Betis. Cu o săptămână înainte de meciul cu Rapid nu am dormit. Știam că e cel mai important meci al nostru. Munca a fost totală a echipei. Acum nu mai avem momente de-astea frumoase. S-a dus. Dacă vorbim de 2005- 2010, erau niște echipe…. Steaua, Rapid, Dinamo, Poli Timișoara, Craiova cu frații Costea, Bistrița! Câștigai la Bistrița te urcau ăia pe garduri!

Era campionat puternic și aveam jucători în afară. Nu mai sunt jucători precum Mutu, Chivu, Tamaș, Niculae, Raț, Marica. Cei care veneau la echipa națională erau meci de meci în Champions League, Europa League.”, a declarat Bănel Nicoliţă, în cadrul emisiunii ,,Fiţă cu Adiţă”.