Campioana olimpică la triplusalt a declarat forfait pentru JO 2024

Campioana olimpică en-titre la triplu salt şi deţinătoarea recordului mondial al probei, venezueleanca Yulimar Rojas, a anunţat vineri că nu va participa la JO 2024 de la Paris.

Yulimar Rojas va absenta la Paris

Motivul este dat de o accidentare la tendonul lui Ahile la piciorul stâng. „Nu voi putea participa din păcate la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

Cu mare durere şi tristeţe vreau să vă spun că la un antrenament recent am simţit o durere intensă. Am fost diagnosticată cu o leziune gravă a tendonului lui Ahile la piciorul stâng. Am inima zdrobită”, a scris aceasta pe Instagram.

Yulimar Rojas deţine recordul mondial la triplusalt (15,74 m în 2022). La finele lui 2023, ea a fost desemnată „Atleta Anului” de către World Athletics, alături de alţi cinci sportivi.