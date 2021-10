Ce a spus Gigi Becali despre eliminarea FCSB-ului din Cupa României, la „masa verde”!

FCSB nu va putea juca partida din optimile Cupei României din cauza multiplelor infectări de COVID-19 din cadrul lotului.

Programat inițial pentru ziua de miercuri, de la ora 21:00, meciul dintre cele două formații din prima divizie va fi tranșat în favoarea ilfovenilor. Vicecampioana României va fi eliminată la ”masa verde” din faza optimilor a acestei competiții.

Informația a fost confirmată de Mihai Stoica, care a anunțat că a trimis câte o înștiințare către FRF și FC Voluntari prin care explică faptul că FCSB se află în imposibilitatea de a se prezenta la respectivul meci.

Gigi Becali a reacționat și el în contextul celei mai recente vești legate de echipa pe care o finanțează.

”Dacă am anunțat, este doar problema noastră. Vrei să intru eu pe teren? Am tot spus că avem mari probleme. Nu am timp sa dau alte explicații”, a declarat Gigi Becali, pentru ProSport.