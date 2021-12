Ce salariu are ,,Regele” Hagi la Farul: ,,Jucătorii câştigă mai mult decât mine”

Gică Hagi a învins-o pe Dinamo la Bucureşti în ultimul meci din anul 2021. Farul a câştigat meciul din Ştefan cel Mare cu scorul de 2-0.

După meci, ,,Regele” a dezvăluit ce salariu încasează la echipa de la malul mării. Acesta spune că jucătorii săi sunt plătiţi mai bine decât el. Gică Hagi ar încasa un salariu minimum pe economie, după cum chiar el susţine.

,,Noi manageriem jucători milionari. Da, pe lei sunt milionari. Câștigă foarte bine la toate echipele din Divizia A. Nu sunt milionari? Un jucător de la mine câștigă mai bine decât directorul de la hotelul meu. Și acel director produce foarte mult.

Toți jucătorii de la mine câștigă mai mult decât mine, că eu am cel mai mic salariu. Ce, eu am salariu? Am minim pe economie, că trebuia să-mi dea unul. Acum am bonus, dacă fac performanțe. Mi-au dat fără bonus și am zis că nu se poate. D-aia sunt agitat și vreau să intru în play-off.”, a declarat Gică Hagi, după meciul cu Dinamo.