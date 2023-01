CSM București, calificată în sferturile Ligii Campionilor fără să joace! Rapid luptă pentru Locul 2 în Grupa B

Echipa feminină de handbal CSM București este calificată în sferturile Ligii Campionilor, deși mai are de jucat 3 meciuri în Grupa A.

CSM București revine pe Locul 1 în Grupa A din Liga Campionilor dacă nu pierde cu Bietigheim

Vicecampioana României joacă azi, în deplasare, cu echipa germană Bietigheim, de la ora 15:00, dar este sigură de faptul că va termina pe unul dintre primele două locuri.

Aseară, echipa daneză Odense a fost învinsă pe teren propriu de Vipers cu 24-34 și a rămas cu 14p și două meciuri de jucat. În acest moment, CSM București are un avans de 5p, imposibil de recuperat chiar dacă echipa Primăriei București pierde următoarele 3 meciuri, iar Odense câștigă tot.

Dacă nu pierde în Germania, CSM va reveni în fotoliul de lider, deoarece în acest moemtn se află la egalșitate de puncte cu Vipers.

Pentru Cristina Neagu, partida din Germania are și altă miză. Ea a marcat 995 de goluri de-a lungul timpului în Liga Campionilor. Lider în această ierarhie este maghiara Anita Gorbicz, cu 1.016 reușite, retrasă din activitate în 2021.

Misiune dificilă pentru Rapid în tentativa de a termina pe Locul 2 în Grupa B a Ligii Campionilor

A doua reprezentantă a României în Liga Campionilor este Rapid, participantă în Grupa B. Campioana se află în acest moment pe locul 4, cu 16p, și va juca azi pe teren propriu, de la ora 16:00, cu echipa turcă Kastamonu Belediyesi.

Elevele lui Carlos Viver au șanse matematice să ocupe Locul 2 și să se califice direct în sferturi, dar este foarte greu. În acest moment, lider este Metz, cu 21p (din 12 meciuri), urmată de Gyor cu 18p (12) și Esbjerg 16p (11), care joacă în deplasare cu Storhamar (locul 6, 6p).

În ultimele două etape, Rapid va juca în deplasare cu Metz și acasă cu Lokomotiva Zagreb, Gyor joacă în deplasare cu Kastamonu și acasă cu Esjberg, iar aceasta din urmă primește replica lui Buducnost în runda următoare.

În condițiile în care primele două echipe se califică direct în sferturi, formațiile de pe locurile 3-6 vor juca, în cruciș, în optimi (Locul 3 din Grupa A cu Locul 6 din Grupa B, Locul 4 din Grupa A cu Locul 5 din Grupa B) și așa mai departe.

Sunt șanse ca departajarea să se facă la golaveraj, care în acest moment nu este favorabil giuleștencelor: Gyor are +84, Esjberg are +70, iar Rapid are +28.