EXCLUSIV | Mirel Rădoi, greu de întors: ,,E orgolios!” Cum e văzută varianta Gică Hagi selecţioner

Mirel Rădoi a declarat că vrea să plece de la echipa naţională a României, începând cu finalul campaniei de calificare la Campionatul Mondial din 2022. Acesta a făcut anunţul după meciul cu Armenia de la Bucureşti, scor 1-0.

Antrenorul şi-a exprimat dorinţa de a pregăti o echipă de club, unde ar putea avea activitate zilnică, nu periodică ca la prima reprezentativă. Printre înlocuitorii săi la echipa naţională se numără antrenori ca, Laszlo Boloni, Cosmin Olăroiu, Dan Petrescu sau Adrian Mutu.

Victor Becali, agent de jucători, a comentat situaţia de la echipa naţională. Acesta spune că a fost o greşeală modul în care a fost construit contractul lui Mirel Rădoi de către FRF. Victor Becali declară că Gică Hagi este mereu o soluţie pentru prima reprezentativă în cazul în care Rădoi se va ţine de promisiunea făcută la finalul meciului cu Armenia.

,,Corect, aşa e, contractul ar fi trebuit să includă şi barajul, şi turneul final. Nu pot să ştiu ce au gândit când au făcut contractul, suntem în faţa faptului impilinit, să se gândească pentru viitor. Acum depinde de Radoi. Nu ştiu, el e un tip orgolios. Daca a spus ceva, daca a zis că pleaca, eu cred că pleacă. Cum să nu fie Hagi o soluţie. Hagi a mai fost pus in situaţia asta. Hagi a fost linşat de presă. Noi am ajuns acolo, deşi nu era un obiectiv al lui, dar totuşi am ajuns la baraj. Am avut neşansă. A fost tocat. Noi vorbim.

Ne uităm în curtea noastră, dar trebuie să se uite cine trebuie, noi ne uităm în curte până ne lăcrimeză ochii. Oamenii care decid, ei decid. Pentru noi nu există meciuri uşoare. Nu şi-a dat demisia, dar am înţeles că am jucat alt fotbal decât incercăm atunci. A înteles ce are de făcut. E tânăr. Oricât ar fi de pregătit, îi trebuie experienţă. Poate se gândeşte să antreneze zi de zi. Ar fi trebuit să-şi ducă la capăt campania. Dacă i se termina contractul, ce vrei…”, a declarat Victor Becali, la Realitatea Sportivă.