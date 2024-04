Fotbal total în Champions League: Sferturile de finală se decid pe 16-17 aprilie

Manșa retur a sferturilor de finală din Champions League se va disputa marți și miercuri. După ce în prima manșă am asistat la patru partide de top, returul este așteptat și el cu mare interes.

FC Barcelona – PSG, Borussia Dortmund – Atletico Madrid, Manchester City – Real Madrid și Bayern München – Arsenal Londra sunt cele patru meciuri pe care zeci de milioane de oameni din toată lumea vor sta cu ochii marți și miercuri.

În tur am avut o avalanșă de goluri spectaculoase și Champions League ne-a demonstrat încă o dată de ce este cea mai interesantă competiție din Europa. În acest articol îți vom prezenta programul meciurilor și câteva ponturi alese din oferta operatorului online Unibet.

FC Barcelona – PSG (Marți, de la ora 22:00. 3-2 pentru FC Barcelona în tur)

FC Barcelona a luat un avantaj important înaintea returului, după ce s-a impus cu 3-2 la Paris. Avantajul terenului propriu se poate dovedi decisiv, însă PSG rămâne o echipă capabilă să producă surprize și să întoarcă rezultatul. E clar că FC Barcelona nu se poate considera calificată deocamdată și vor urma cel puțin 90 de minute de foc.

Totuși, pentru cei pasionați de pariuri sportive fotbal, poate fi mai interesantă o selecție pe golurile marcate. Asta și dacă ne uităm că în șapte din ultimele nouă meciuri dintre aceste echipe s-au înscris cel puțin 4 goluri. În aceste condiții, selecția Peste 3.5 goluri din oferta Unibet devine cu adevărat interesantă, mai ales că are o cotă foarte bună, 2.20. Dacă ești interesat de cotele 1X2, FC Barcelona are 2.23 să se impună, PSG are 3.05, iar egalul are 3.80.

Borussia Dortmund – Atletico Madrid (Marți, de la ora 22:00. 2-1 pentru Atletico în tur)

Atletico Madrid a luat un avans important după succesul cu 2-1 din tur, însă nici aici soarta calificării nu este jucată. Asta deoarece Dortmund joacă bine acasă, unde este susținută frenetic de suporterii pătimași. În schimb, Atletico este recunoscută ca o echipă care știe să lupte până la ultima picătură pentru a obține ce își dorește.

Și nu ar surprinde pe nimeni ca Diego Simeone să aleagă o tactică ultra defensivă. Acesta este și motivul pentru care pontul selectat pentru acest meci este Sub 0.5 goluri la pauză, la cota 3.35. Dortmund are 2.23 să câștige în timpul regulamentar, egalul are 3.65, iar Atletico are 3.15 pentru o victorie.

Manchester City – Real Madrid (Miercuri, de la ora 22:00. 3-3 în tur)

Ce meci ne-au oferit City și Real în tur! S-a terminat 3-3, iar meciul a stârnit mii și mii de ecouri. Iar interesul pentru retur devine astfel și mai mare. Și nici nu avea cum să fie altfel, din moment ce se întâlnesc două dintre cele mai bune echipe din lume.

City are o cotă mică la calificare, însă Real Madrid ne-a demonstrat de atâtea ori că e o echipă imprevizibilă. Acesta este și motivul pentru care pontul pe care ți-l oferim este legat de șuturi pe poartă. Mai exact, că Jude Bellingham va trimite peste 0.5 șuturi pe poartă, la cotă 1.96. Cât privește cotele 1X2, City are 1.65 să câștige, egalul are 4.25, iar victoria Realului are 4.25.

Bayern – Arsenal (Miercuri, de la ora 22:00. 2-2 în tur)

În tur am putut vedea un nou meci spectaculos. S-a terminat 2-2, iar soarta calificării se va decide în retur. Și Arsenal are un sezon foarte bun, astfel că își va vinde scump pielea.

Însă interesant este și un alt pont. Că Bayern München va marca Peste 1.5 goluri. În trei din ultimele patru partide oficiale contra lui Arsenal a făcut acest lucru, iar selecția are cota 2.10 la Unibet. Cât privește cotele 1X2, Bayern are 2.55 să câștige, egalul are 3.60, iar succesul lui Arsenal are 2.70.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.