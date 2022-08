Impresarul Florin Manea dă Rapid în judecată: „Când nesimțirea e așa crasă…”

Conform propriilor afirmații, impresarul Florin Manea a încheiat un contract de colaborare de management sportiv cu Rapid, în 2018.

Florin Manea revendică 500.000 de dolari din transferul lui Rareș Ilie la Nice

Prin acel document, impresarul ar fi primit un bonus de succes de 30% pentru fiecare transfer pe care clubul îl realizează. Ca urmare, Florin Manea revendică 30% din banii primiți de Rapid de la Nice pe Rareș Ilie, adică peste jumătate 500.000 de euro.

Plecat de doi ani din structura de conducere a clubului alb-vișiniu, impresarul a dat ultimele detalii despre conflictul legat de transferul lui Rareș Ilie.

„Am fost deschis la discuții. Chiar i-am dat un mesaj domnului Șucu în care i-am zis să ne vedem, să îi explic. Mi-a răspuns elegant, mi-a zis că m-am poziționat foarte antagonic împotriva Rapidului, încât o întâlnire între noi doi nu-și are rostul. Ăsta e mesajul.

Îl apreciez pe domnul Șucu, e un om de afaceri extraordinar, mă bucur că a venit la Rapid. Cred că e puțin depășit de evenimentele asta, a intrat prea repede în ceea ce înseamnă fotbalul. Trebuie să pună puțină frână. Sunt anumite contracte pe care nu le-a făcut el și trebuie respectate.

Am cerut banii pentru că am vrut să cumpăr un apartament în complexul domnului Șucu, am vrut să plătesc cu rapidism și a zis că vor bani. Este o glumă, vă dați seama. Replica dânsului e elegantă, m-a comparat cu Ionuț Lupescu, care a luat o lojă.

O să cumpăr și eu lojă, chiar două, dacă-mi dă banii. N-am nimic cu Rapid, e clubul meu de suflet. Sunt bani care vin în urma unor sume încasate, nu i-am cerut să-i aducă de acasă Angelescu sau Șucu. Eu l-am adus pe Rareș Ilie la Rapid!”, a declarat Manea la GSP Live.

„Eu am cerut 15% și mi s-a oferit 30%”, dezvăluie Florin Manea

Impresarul a mai făcut cunoscut că atunci când a fost făcut contractul de colaborare de management sportiv, el a cerut doar 15% din viitoarele transferuri ale jucătorilor aduși de el la Rapid.

„Procentul de 30% poate pare cam mare. Poate la un moment dat o să explic de ce s-a ajuns la această sumă. Nu pot să spun acum, deoarece cazul va fi în instanță și nu vreau să dezvălui. Pot să menționez doar că eu am cerut 15% și mi s-a oferit 30%.

Vă spun și cine. Angelescu mi-a dat 30%, Sunt un om care spune mereu adevărul. Pentru munca mea că aduc jucători vreau 15%. ‘Nu, că îți dăm 30%’.

Bine, dacă așa vreți voi, iau 30! Contractul e de colaborare, nu dau detalii din el. Aveam 2.500 de euro pe lună. Eu nu cred că ei știu de acest contract, nici nu cred că îl mai au. O să îl vadă în tribunal”, a mai precizat Florin Manea.

Florin Manea anunță deznodământul: „ Va exista o separare între Șucu și Angelescu ”

Impresarul afirmă că ar fi fost suficient și un simplu „mulțumesc” din partea oficialilor de la Rapid. „Am avut deschiderea să mă întâlnesc cu ei, nu am nimic cu ei, poate doar cu prietenul meu (n.r. – Victor Angelescu).

Dar cu domnul Șucu, cu Daniel Nicolae nu am nimic. Am divergențele mele cu Angelescu, pentru că m-a mințit și mie nu-mi plac mincinoșii.

Dacă ești un club profesionist trebuie să-ți plătești toate datoriile. Puteam să îi dau mult mai devreme în judecată. M-am gândit din cauza tratamentului… Nici măcar un mulțumesc nu a zis nimeni. Așteptam măcar din partea clubului să zică cineva mulțumesc mie și lui Ovidiu Burcă că am insistat să-l ia pe copilul ăsta.

Flit total! Dacă mi-ar fi dat mesaj, poate că nu i-aș fi dat în judecată, dar când nesimțirea e așa crasă…

Acum 3 ani nu știa nimeni cine e Angelescu. La un moment dat, lumea își va da seama cine e Angelescu. Sută la sută că va exista o separare între Șucu și Angelescu pentru că unul are bani și altul nu are. Angelescu nu are de bani de anvergura Rapidului”, a mai spus Manea.