Oprița, supărat după remiza cu codașa Ligii a 2-a: „Sper să nu ne coste în îndeplinirea obiectivului!”

CSA Steaua a terminat la egalitate, scor 1-1, împotriva celor de la Astra Giurgiu, pe teren propriu, în runda cu numărul 10 din Liga a 2-a!

„Militarii” nu au izbutit să își adjudece toate cele trei puncte în fața ultimei clasate, astfel că remiza de astăzi îi situează pe cei de la CSA Steaua pe locul 5 în ierarhie, cu 21 de puncte acumulate. De cealaltă parte, giurgiuvenii continuă să fie „lanterna roșie” a Ligii a 2-a și are -1 punct, după zece meciuri.

La finalul duelului de astăzi, Oprița a făcut o scurtă analiză a meciului și s-a declarat nemulțumit de maniera în care jucătorii săi au tratat fazele din careul advers. Totodată, tehnicianul în vârstă de 39 de ani a mărturisit că este deranjat de golul încasat din corner și speră ca elevii săi să arate o schimbare de atitudine începând din următorul joc.

„Am luat acel gol din corner… A fost o zi în care mingea nu a vrut să intre în poartă. Sunt supărat că n-am reușit să marcăm, sunt supărat că rezervele n-au adus un plus în joc. Sper ca jucătorii să înțeleagă pe viitor că e nevoie de mai mult.

Noi lucrăm foarte mult la finalizare, probabil jucătorii se relaxează când văd că ajung cu ușurință în fața porții. Am întâlnit și un portar bun astăzi. Am pierdut două puncte acasă, cum am pierdut și cu Șelimbăr, care sper să nu ne coste în îndeplinirea obiectivului.

Nu pot să mă leg de acel gol din corner, putea să fie și 1-0 pentru ei. Nu poți să stai cu emoții, să nu mai dai un gol. Trebuia să mai înscriem după acel gol, mi s-a părut o minge destul de grea la faza respectivă. Nu este neapărat vina portarului, o să discutăm la ședință”, a spus Oprița, după remiza cu Astra.