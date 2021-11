Probleme la Rapid: “Farul şi UTA sunt peste ei. Daniel Niculae era conştient”

Mihai Stoica, manager general la FCSB, a vorbit despre remiza dintre Chindia Târgovişte și Rapid.

Cele două echipei au terminat la egalitate meciul disputat vineri seară, scor 2-2, în etapa a 15-a a Ligii 1. Nou-promovata a egalat în minutul 90, prin Marzouk.

„Rapid nu are lot. Ca să reacţionezi la pauză, trebuie să vii cu cineva de pe bancă. Ai intrat cu Marzouk, despre care nimeni nu ştie cine este. Chiar am discutat cu Daniel Niculae şi era conştient că nu are lot. Nu are mijlocaş central care să dezechilibreze. De asta a fost stereotipia asta, cu centrări.

Crepulja şi Săpunaru au pierdut duelurile. La meciurile astea alta e problema, nu ce a spus Iosif, despre automulţumire. Intervine o presiune enormă. Dacă nu câştigi cu doi oameni în plus, te faci de râs. Automulţumirea nu există la asemenea meciuri. Mai e o problemă mare. Nu e nevoie ca o echipă aflată în inferioritate să primească gol. E greu să ieşi la joc. Ei au ieşit din gaură şi s-au marcat două goluri. Neguţ s-a dus kamikaze la primul gol.

Rapid e o echipă, care dacă are formulă completă, cu Albu, poate primi greu gol. E greu să le marchezi. E greu să-l iei pe Junior Morais unu la unu, ai au pe Săpunaru şi Grigore, care nu trebuie să stea departe de poartă. Dar în ofensivă sunt jucători care nu au spus nimic în fotbalul românesc. Rapid are probleme şi cu suspendările. Sunt jucători care au primit cu uşurinţă cartonaşe galbene.

Eu cred că Farul şi UTA sunt peste Rapid în acest moment„, a declarat MM Stoica pentru Telekom Sport.