Steaua, umilită la debutul în Liga Campionilor! Novi Beograd s-a impus cu 19-7

Echipa masculină de polo Steaua a fost învinsă categoric, în deplasare, de formaţia sârbă VK Novi Beograd, cu 7-19.

Steaua a primit 19 goluri în cele 32 de minute ale meciului cu Novi Beograd

Meciul a contat pentru Grupa A a Ligii Campionilor, iar corul pe reprize a fost 6-2, 5-2, 3-3, 5-0. Pentru Steaua au marcat Nebojsa Vuskovic 2 goluri, Vlad Georgescu 2, David Bota 2 și Andrei Neamțu 1.

Golurile vicecampioanei continentale au fost înscrise de Nikola Jaksic (6 din tot atâtea șuturi), Alvaro Granados Ortega (4), Vasilije Martinovic (3), Milos Cuk, Filip Filipovic (câte 2), Nikola Lukic și Angelos Vlachopoulos (câte 1).

În cealaltă partidă a primei etape din grupa A, CN Sabadell – AN Brescia, scor 9-10. Steaua, acceptată în grupe prin wild-card, va juca în continuare cu CN Sabadell (acasă, pe 6 octombrie), AN Brescia (acasă, pe 17 octombrie), VK Novi Beograd (acasă, pe 1 noiembrie), CN Sabadell (în deplasare, pe 22 noiembrie) şi AN Brescia (în deplasare, pe 6 decembrie).

Primele două clasate în fiecare dintre cele 4 grupe se califică în sferturi, iar formaţiile de pe locurile 3-4 vor continua în optimile EuroCup. Meciurile din sferturi sunt programate între 8 martie și 15 mai 2024.

În preliminariile Ligii Campionilor şi, ulterior, în cele ale EuroCup au evoluat şi CSM Oradea, respectiv Dinamo, ambele fiind eliminate înainte de faza grupelor.