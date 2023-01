VIDEO | Declarații emoționante ale Arynei Sabalenka după Australian Open: „Trebuia să câștig pentru ei”

Jucătoarea belarusă de tenis a câștigat primul trofeu de Mare Șlem la simplu, iar la final a mulțumit membrilor echipei ei.

„Trebuia să câștig pentru cei din echipa mea”, a spus Aryna Sabalenka după finală

Sabalenka (5 WTA, cs 5) a învins-o pe jucătoarea kazahă Elena Rybakina (25 WTA, cs 22) cu 4-6, 6-3, 6-4 în 2 ore și 29 de minute. În urma acestui rezultat, Aryna va fi, de luni, pe locul 2 WTA, poziție pe care a mai ocupat-o în august 2021.

La rândul ei, Rybakina va ocupa cea mai bună poziție a carierei, 10, ea fiind pe locul 12 în urmă cu exact un an.

După finală, Sabalenka a recunoscut că are nevoie de câteva zile de relaxare. „Sunt foarte fericită și mândră. Îmi trec atâtea lucruri prin cap. Simt că nu sunt pe această planetă acum.

Este și o ușurare. Sunt în Top 10 WTA de mult timp, dar nu aveam un trofeu de Mare Șlem. Mi-a fost foarte greu să-l obțin și a fost de fiecare emoționant să joc.

Acum este bucurie, este ușurare. Sunt mândră de mine și de cei din echipa mea. Când am ajuns lângă ei le-am spus că este o nebunie ce se întâmplă.

Ei sunt ca familia mea, am trecut prin momente grele împreună, mi-au fost alături mereu și m-au susținut. Eram responsabilă în fața lor pentru ce se întâmplă, parcă trebuia să câștig pentru ei”, a declarat sportiva din Belarus.

„Nu am decis unde voi pune trofeul, dar cred că mama și bunica se vor bate pe el”, a spus Aryna Sabalenka

Noua campioană de la Australian Open a spus, în glumă, că va mâncat tot ce nu a avut voie în ultimele săptămâni. „În primul set am fost foarte emoționată. Tactic nu am jucat bine și nu am aplicat corect ceea ce aveam de făcut.

În setul 2 a trebuit să joc altceva, așa că am schimbat strategia, am dat mai multe mingi pe forhand-ul ei, forțând-o să se miște. În plus, am pus-o sub presiune când servea și mi-a mers foarte bine.

Nu știu cum o să sărbătoresc, dar cred că o să mănânc tot ce nu am putut în ultimele săptămâni. Nu am decis unde voi pune trofeul, dar cred că mama și bunica se vor bate pe el”, a încheiat ea.