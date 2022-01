VIDEO | Scandal imens la o echipă cu nume din România! Jucătorii au refuzat să facă deplasarea în cantonament

Foresta Suceava a stat pe un butoi cu pulbere în această dimineață. Lotul condus de antrenorul Ionuț Moșteanu trebuia să plece în stagiul de pregătire din Croația, doar că fotbaliștii au refuzat să urce în autocar.

S-a ajuns la această situație după ce conducerea clubului a vrut să se dispenseze de tehnicianul galben-verzilor din cauza unor divergențe de opinie. Iar jucătorii au făcut front comun cu antrenorul lor.

”Am fost pus într-o situație penibilă. Eu eram pregătit să merg în acest cantonament, dar mi se îngrădește dreptul la muncă. Sunt mai mult decât dezamăgit. Am format o echipă frumoasă, iar la finalul campionatului speram să promovăm. Sper ca lucrurile să se rezolve în cel mai scurt timp. Au fost discuții contradictorii legat de acest cantonament, care a apărut așa inopinat, peste noapte.

Mai sunt două luni până se reia campionatul, iar utilitatea acestui stagiu nu era tocmai bună, mai ales că se cheltuiesc niște bani din visteria clubului, 8.000 de euro. Era foarte important ca noi să avem o pregătire de iarnă profesionistă. Nu am mai văzut așa un mod de pregătire în toată cariera mea. Eu sunt deschis, îmi doresc să continuăm, dar un asemenea comportament mă lasă cel puțin rece. Îmi pune destule semne de întrebare. De ce s-au ratat trei promovări consecutive?”, a fost poziția lui Ionuț Moșteanu, pentru Obiectiv de Suceava.

Până la urmă, spiritele s-au calmat, iar componenții echipei aflată pe locul secund în prima serie a Ligii 3 au părăsit Bucovina. Președintele Andrei Ciutac a explicat cum s-a ajuns la situația confrlictuală.

”Ionuț Moșteanu are o înștiințare din partea clubului că nu poate conduce sedințele de antrenament. Sunt o multitudine de motive pentru care am ajuns la această decizie. De la venirea lui la Suceava, acesta nu a fost de acord cu absolut nimic. A solicitat foarte multe condiții, printre care completarea staffului tehnic cu oameni din afara Sucevei. Nu este mulțumit nici de condițiile de masă cu care Foresta are contract.

Nu a fost de acord nici cu programul echipei, deoarece a considerat că avem prea multe meciuri amicale. Apoi, refuză jucătorii propuși de către club. Nu înțelege că diferența dintre Liga 1 și Liga a 3-a este una foarte mare. Am înțeles că nivelul la care a lucrat dumnealui este unui foarte ridicat, dar noi nu ne permitem. Am vrut la un moment dat să reziliem contractul, dar ne-a solicitat 30.000 de euro”, a detaliat oficialul Forestei.