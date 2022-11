Eugen Trică, resemnat! Ce a spus tehnicianul Chiajnei după victoria cu Buzău: „Nu ne mai gândim la play-off. S-a dus!”

Concordia Chiajna a învins-o vineri pe Gloria Buzău cu scorul de 1-0. Eugen Trică, tehnicianul ilfovenilor, a vorbit după victoria echipei sale.

Mai exact, Trică conisderă că o calificare a echipei sale în play-off-ul Ligii 2 nu mai este de luat în calcul acum. Iată reacția antrenorului Chiajnei.

„Nu ne mai gândim la play-off. S-a dus!”

„O victorie bine-venită, meritată. Vin după o partidă foarte bună făcută cu Steaua. Păcat că n-am reușit măcar un punct acolo. Acum, am făcut o primă repriză foarte bună, am avut posesia, câteva ocazii, am marcat. În a doua repriză, și forțat de accidentarea lui Călințaru, a trebuit să-l trec pe Cierpka. M-am dereglat puțin acolo, 5-10 minute, până s-a echilibrat situația.

Sper ca jucătorii să o țină tot așa, sunt importante punctele pentru că eram în zona roșie. Am urcat și sper să urcăm în continuare. Trebuie să și suferi, cum am făcut noi în ultimele 20 de minute.

Nu ne mai gândim la play-off. S-a dus. Nu am abandonat, încercăm să intrăm și să câștigăm fiecare meci, dar nu mai depinde de noi. Depinde de rezultatele celorlalte echipe. E greu.

Urmează Slobozia, o echipă dificilă, bună, clasată pe un loc de play-off, dar încercăm să câștigăm. Apoi, vine vacanța. Vrem să ne odihnim cu toții și apoi vedem ce se întâmplă după ce ne întoarcem. Vom vedea ce va fi din iarnă, la reluarea pregătirilor.

Cinci echipe au 25 de puncte, se joace. Poate să iasă din play-off Unirea Dej, poate să intre Slatina, Brașov. Noi vom intra să câștigăm toate meciurile rămase”, a declarat Eugen Trică, după victoria cu Gloria Buzău.

Concordia Chiajna ocupă locul 9 în Liga 2, cu 20 de puncte. Gloria Buzău se află pe locul 5, cu 25 de puncte.