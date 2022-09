Eugen Trică trage un semnal de alarmă la Concordia Chiajna: „Lucrurile astea se învață!” – Ce a spus antrenorul ilfovenilor!

Concordia Chiajna a fost eliminată din Cupa României în această seară de către U Cluj (0-2). Ilfovenii nu o duc bine nici în campionat, acolo unde se află în partea a 2-a a clasamentului Ligii 2.

Eugen Trică, tehnicianul Chiajnei, a tras un semnal de alarmă la finalul partidei cu U Cluj. Iată ce a spus antrenorul ilfovenilor.

„Încercăm să îndreptăm lucrurile din mers. Trebuie să ne vedem de lucrurile noastre!”

„Am început temător. Am permis adversarului să înainteze ușor și să marcheze. Am început să jucăm după ce am primit gol. Am avut și ocazii importante, prin Rusescu, Ndiaye. Dacă nu dai gol, nu poți intra în joc. Am întâlnit o echipă experimentată. O felicit pentru calificare, îmi felicit și jucătorii, au încercat, dar fotbalul nu se joacă pe moment. Trebuie să fii concentrat tot timpul.

Lucrurile astea se învață. E important să ne recuperăm pentru că ne așteaptă o partidă importantă cu Timișoara. Nu e nimic pierdut. Mai sunt 36 de puncte puse în joc. Chiajna și-a dorit întotdeauna să fie sus, să prindă play-off-ul. Anul trecut a fost la un pas să promoveze. Nu băgăm în poartă ocaziile pe care le avem.

Sunt condiții bune, dar trebuie o schimbare de atitudine. Lumea așteaptă multe de la jucători și de la mine, ca antrenor. Încercăm să îndreptăm lucrurile din mers. Trebuie să ne vedem de lucrurile noastre. Liga 2 e echilibrată. Diferența o face atitudinea. Dacă abordăm meciurile cu gândul la victorie, victoria va fi de partea noastră”, a declarat Eugen Trică, după înfângerea cu U Cluj.