Edi Iordănescu i-a replicat dur lui Cornel Dinu: „L-am respectat în trecut”

Edi Iordănescu i-a răspuns lui Cornel Dinu, după ce dinamovistul l-a criticat pe antrenorul de la FCSB.

”Eu l-am respectat în trecut pe domnul Cornel Dinu şi nu vreau să renunţ acum cu toate ca aş avea un răspuns complex pentru dânsul.

Am văzut că a spus că am avut un discurs rupt de realitate. Un discurs rupt de realitate, cred că peste tot, aşa rupt de realitate am fost, că mi-am indeplinit toate obiectivele şi am luat echipe in momente foarte grele!”, a declarat Edi Iordănescu, antrenorul echipei FCSB, la Telekom Sport.

FCSB ocupă locul trei, cu 21 de puncte, la egalitate cu FC Voluntari, ocupanta locului patru.

